"Чому вийшов на поле після поєдинку? Нічого не сталося. Я просто йшов. Один з членів штабу Спартака показував якісь жести. Я пішов сказати йому, що так не можна, особливо коли виграють.

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Звичайно, я не зовсім задоволений результатом. Але нам потрібно просто попрацювати над своєю грою. Попереду ще багато матчів. Не те щоб мені сумно. Просто треба подивитися, проаналізувати. І зрозуміти, як не допускати тих же помилок", – наводить слова Спаллетті Спорт-Экспресс.

"З цією поразкою впоратися буде нескладно. Я вже програвав у своєму житті. Команда звикла вигравати, тому гравці прийшли в роздягальню з опущеними головами, але ми зіграли непогано. Ми могли збільшити рахунок і вигравати 2:0. Ми грали непогано навіть вдесятьох.

Один матч можна програти, але з нього потрібно винести урок. Епізоди зробили різницю. Гравці грали самовіддано. Маріо Руй отримав заслужену червону, але я б хотів переглянути момент з фолом проти Маноласа. Мені здається, він теж тягнув на вилучення", – додав фахівець у коментарі Sky Sport Italia.

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