Моуринью возвращается в Украину. Португальский тренер дважды бил Зарю в Лиге Европы, возглавляя МЮ. С Челси и Интером брал по 4 очка в дуэлях против Динамо в ЛЧ. Отчетный матч, как и онлайн-трансляция Заря – Рома на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Итальянцы возглавили группу C после 1 тура. Команда Скрипника заняла предпоследнее место, без шансов уступив лидеру чемпионата Норвегии. Римляне идут в зоне Лиги чемпионов на старте сезона Серии А, а их единственные потери очков (два поражения) пришлись на последние выездные поединки. Луганчане соревнуются сразу с 4 соперниками в УПЛ за третье место.

Заря – Рома: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Видимое доминирование римлян на старте встречи воплотилось в быстрый гол. Простой разрезной пас по центру пропустила оборона Зари. Эль-Шаарави спокойно обыграл Мацапуру и покатил в пустые ворота. А отдал голевую передачу 20-летний опорник Дарбо, для которого это первый шанс от Моуринью! Украинцы пытались ответить дальними ударами Громова и Сайядманеша. Назарина неплохо оторвался от опеки и вывел Булецу на ударную позицию. Дебютную попытку Зари из пределов штрафной испортила медлительность мысли арендованного динамовца – защитники спокойно заблокировали.

Заря – Рома – видео голов

Атака гостей 3 в 2. У Пеллегрини было несколько вариантов. Пошел пас направо, но Шомуродов откровенно простил, попав во вратаря. Пеллегрини пытался закрутить с углового. Издеваются "волки". Крик отчаяния из боковой линии: "Подбирайте мячи!" Неважная Заря в середине поля, провальный центр обороны, который очень легко не менее трех раз разрезали в первые 30 минут. Не лучше дела и с креативом. С легкостью команда Моуринью разбивает высокий прессинг хозяев, а затем за линией мяча оказываются стабильно не менее 5 игроков.

Уже вторая попытка вывести Булецу на удар. И снова на языке один вопрос: "Почему же столь медленно решать?" Эль-Шаарави и Дарбо выглядят суперзвездами на фоне нынешних оппонентов. Всегда темпераментный Моуринью сегодня даже эмоции особо не проявляет, настолько все спокойно для Ромы. Заря в своем традиционном стиле (много шума из ничего): по ударам будто и преимущество (8:5), но точность (1:4) и количество супермоментов (0:2) убивают последние иллюзии. Зато хотя б в части дриблинга и борьбы итальянцев превосходят с отрывом.

После перерыва сценарий неизменен. "Фараон" Эль-Шаарави мог забить парочку голов. И как же легко проходят эти банальные передачи из центра поля за спины защитникам. Раз за разом Мацапура держит удар. У Зари, пожалуй, лучший момент матча наступил после 50 минуты. Кочергин блестящим пасом вывел Сайядманеша во вратарскую. Иранец, впрочем, вместо удара либо нормальной передачи слишком сильно отдал на дальнюю штангу – даже самый быстрый человек мира не успел бы. Дарбо устал следить за потугами соперников и партнеров. Гамбийский полузащитник красиво накрутил нескольких защитников и пробил в нижний угол – Мацапура не без проблем потянул.

Экс-форвард Челси Абрахам отметил выход на замену ударом в штангу. Терри прошел всю оборону с помощью простой стеночки с партнером. Приговор удалось оттянуть только до 66 минуты. Бывший центрбек Манчестер Юнайтед Смоллинг легко оттер Громова, замыкая подачу с углового, а под расстрел ему отдавал .. защитник Зари Цвек. Не прошло и двух минут, как уже Фаворов сбросил Абрахаму, чем помог оформить разгромный счет 0:3. Было подозрение на офсайд, но в борьбе с другим джокером Дзаньоло "голевой пас" отдавал именно защитник соперника.

Шахаб и Кристиан заменили Сайдманеша и Булецу. Почти сразу же Заря создала интересный момент. Кочергин пробивал метров с 13 – заблокировали. Рома креативит далеко не столь натужно. Постоянные моменты с короткими стеночками, луганчане просто не успевают никого накрыть. Хорошо, что Мацапура тащит очередной обводной удар. Шахаб заработал желтую для соперника и фол практически на линии штрафной. Сам иранец и исполнил стандарт. Неплохо, но над крестовиной. Открытый футбол в конце матча. Даже за обрезки в центре поля Заря не способна наказать римлян.

Уже после того, как истекли 3 минуты, Снурницын пробивал с нескольких метров. Мяч чудом не залетел в ворота. А мог ведь отличиться защитник, который вышел на 90+2! Было бы красиво. А так первая разгромная победа Моуринью (с Челси, Интером и МЮ не получилось) за 7 матчей против украинских клубов. У Зари же все стабильно. Просыпаются на финише игры, пропускают 3, а теперь еще и оседают на дне таблицы. В соседнем матче группы C Буде-Глимт и софийский ЦСКА разошлись миром (0:0). Так что лишь бронзовый призер УПЛ остался без очков после двух туров. Рома набрала 6 баллов, и у команды Моуринью впереди автострада, ведущая в плей-офф.