Мілан вистраждав перемогу над Вероною, Фонсека вперше переміг на чолі Роми: 3-й тур Серії А, матчі неділі

Відбулись чергові матчі 3-го туру Серії А.

Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 3-й тур

СПАЛ – Лаціо – 2:1

Голи: Петанья, 63, Куртич, 90+2 – Іммобіле, 17

Парма – Кальярі – 1:3

Голи: Барілла, 58 – Чеппітеллі, 23, 39, Сімеоне, 77

Брешія – Болонья – 3:4

Голи: Доннарумма, 10, 19, Чістана, 42 – Бані, 36, Паласіо, 56, Полі, 60, Орсоліні, 80

Вилучення: Дессена, 48

Рома – Сассуоло – 4:2

Голи: Крістанте, 12, Джеко, 20, Мхітарян, 22, Клюйверт, 33 – Берарді, 53, 72

Верона – Мілан – 0:1

Голи: Пйонтек, 65 (пен)

Вилучення: Стенпіньскі, 31 (Верона), Калабрія, 90+5 (Мілан)

СПАЛ вдома приймав Лаціо. Римляни з перших хвилин захопили ініцативу, що дозволило уже на 17-й хвилині відкрити рахунок. Порушення правил у штрафному майданчику – пенальті, який впевнено реалізував Іммобіле. У другому таймі господарі після розіграшу кутового зуміли відігратись завдяки голу Петаньї на 63-й. Більше рахунок у матчі не змінювався – 1:1, Лаціо продовжує втрачати важливі очки та ризикує випасти з першої десятки у турнірній таблиці.

Парма вдома не змогла нічого протиставити Кальярі. На дубль Чеппітеллі у першому таймі та господарі змогли відповісти лише одним голом Барілли на початку другої половини. А пізніше Сімеоне на 77-й добив суперників. У підсумку – 1:3 на користь Кальярі.

Брешія та Болонья влаштували цілу виставу у недільному матчі! Дубль Альфредо Доннарумми та влучний удар Чістана у першому таймі, здавалось, завчасно визначили переможця цієї пари, але спочатку вилучення Дессени похитнуло впевненість господарів, а потім Паласіо, Денсвіл та Орсоліні влучними ударами схилили шальки терезів на свій бік – 3:4!

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Рома під керівництвом Фонсеки здобула першу офіційну перемогу після двох нічиїх. Серйозно за справу римляни взялись ще зі старту поєдинку. Спершу Крістанте відкрив рахунок на 12-й хвилині, потім Джеко після прекрасної передачі Коларова подвоїв перевагу господарів, а Мхітарян та Клюйверт вже до 33-ї хвилини зробили рахунок розгромним! У другому таймі дубль Берарді дещо відновив надії гостей бодай на нічию, але більше команди не забивали. Впевнена перемога підопічних Фонсеки – 4:2.

У одному з останніх матчів туру до Верони приїхав Мілан. Два очки після трьох турів та відсутність перемог не надто тішила вболівальників россонері, тож команда сподівалась набрати максимум очок у звітному матчі. Цьому, зокрема, добряче посприяло вилучення Стенпіньскі уже на 21-й хвилині матчу. Гравець Верони пішов прямою ногою проти опонента та влучив тому у голову. Після перегляду VAR арбітр виніс безапеляційне рішення – Верона залишилась удесятьох. Однак гості не поспішали реалізовувати чисельну перевагу й на перерву команди пішли без голів – 0:0

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По перерві Ребіч, який вийшов на зміну Пакета, мав нагоду відзначитись, але з близької відстані не зміг переправити м'яч у ворота – трохи неточно. Згодом удар Калабрії взяла на себе стійка! Напруга наростала. Здавалось, кращих умов для перемоги годі й вигадувати, але міланцям все ж чогось не вистачало. Зрештою, арбітр ще раз допоміг россонері: Ррахмані зіграв рукою у штрафному майданчику й Мілан заробив пенальті. Цим подарунком сповна скористався Пйонтек, який потужним ударом переграв Сільвестрі. На 83-й гості врешті могли заспокоїти власних вболівальників. Чахланоглу пройшов кількох захисників та пробив, голкіпер відбив перед собою, чим і скористався Пйонтек. Але не довго тішились міланці, відеоасистент арбітра угледів порушення правил у атаці. Більше рахунок не змінювався, а на п'ятій доданій хвилині Калабрія завчасно покинув поле – пряма червона картка. Мілан вистраждав першу перемогу у новому сезоні й піднявся у першу десятку, а Верона залишилась у середині турнірної таблиці.

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