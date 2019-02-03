Болонья сенсационно обыграла Интер: 22 тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 22 тура Серии А СПАЛ и Торино расписали мировую, Дженоа и Сассуоло также не выявили сильнейшего, Интер неожиданно уступил Болонье. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 22 тур

СПАЛ – Торино – 0:0

Удаление: Н'Кулу, 65

Дженоа – Сассуоло – 1:1

Голы: Санабрия, 41 – Джуричич, 28

Удинезе – Фіорентина – 1:1

Голы: Ларсен, 56 – Фернандес, 65

Интер – Болонья – 0:1

Гол: Сантандер, 32

СПАЛ и Торино разошлись ничьей. В первом тайме команды обменялись моментами Антенуччи и Белотти, однако больше моментов в матче почти не было, а команды разошлись миром.

Удинезе и Фиорентина также расписали ничью. Команды мало создавали опасные моменты в первом тайме, а вот во втором тайме на гол Ларсена "фиалки" ответили мячом Фернандеса. В параллельном матче Дженоа и Сассуоло тоже не смогли выявить сильнейшего. Джуричич открыл счет после того как Локателли классно вывел его на ударную позицию. Однако Санабрия еще до перерыва восстановил равновесие, первым среагировав на рикошет.

Болонья на выезде сенсационно обыграла Интер. И победа была одержана не случайно, ведь Болонья достаточно активно атаковала и пробивала по воротам Хандановича. Особенно выделялся Сантандер, который и стал автором гола, замкнув на ближней штанге подачу с углового. Икарди до перерыва мог сравнять счет, однако Скорупски спас в эпизоде. Второй тайм уже был за Интером, однако "черно-синим" так и не удалось отличиться и сравнять счет.



СПАЛ набрал 22 очка и расположился на 14 позиции, Торино с 31 пунктами остался на 9 месте. Сассуоло и Дженоа набрали по 30 и 24 очка и расположились в середине турнирной таблицы, Фиорентина с 31 пунктом поднялась на 9 место, а Удинезе остался рядом с зоной вылета. Интер набрал 40 очков и остался на 3 позиции, Болонья с 17 пунктами находится в зоне вылета.