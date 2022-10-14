Украинские болельщики в ожидании самого важного матча сезона. Встреча Шахтёра и Динамо Киев состоится 16 октября во Львове.

Болельщики могут посмотреть игру эксклюзивно на OTT-платформе setantasports.com. Помимо просмотра матча, у каждого есть возможность присоединиться к восстановлению разрушенного стадиона города Ирпень. Вся полученная сумма будет перечислена в фонд United24.

Пользователи, которые зарегистрируются на setantasports.com с 14 по 16 октября, также могут внести свой вклад, ведь всю полученную в этот период сумму Setanta Sports перечислит в фонд United24. В Украине сумма подписки на setantasports.com составляет 109 гривен. Зарегистрировавшись в этот период, болельщики имеют шанс помочь городу Ирпень.

Онлайн билеты и вся необходимая информация доступны на специально созданной платформе.

Во Львове центральный матч украинской Премьер-лиги начнётся 16 октября в 17:00. К 6-ому туру УПЛ Шахтёр занимает вторую позицию в турнирной таблице, а Динамо имеет в активе 9 очков, располагаясь на 8-ой строчке.