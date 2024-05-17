Большинство клубов английской Премьер-лиги выступают за сохранение системы VAR. Об этом сообщает Sky Sports. Несмотря на то, что ряд клубов признают несовершенство системы, они не хотят от неё отказываться.

АПЛ проведет голосование за отмену VAR со следующего сезона

Для отказа от VAR необходимо, чтобы за этот вариант проголосовали 14 клубов из 20. Высокопоставленный председатель одного из клубов заявил в комментарии Sky Sports, что у этой инициативы "нет шансов". "Это протестное голосование. Я понимаю разочарование Вулверхэмптона, но голосование не пройдет", – отметил он.

Сообщается, что это мнение разделяет большинство клубов Премьер-лиги.

За то, что сделали с Мудриком, дисквалифицируют на полсезона – фанаты Челси не сомневаются, а VAR рискует умереть