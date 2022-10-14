Українські вболівальники чекають на найважливіший матч сезону. Зустріч донецького Шахтаря та київського Динамо відбудеться 16 жовтня у Львові.

Уболівальники можуть подивитись гру ексклюзивно на OTT-платформі setantasports.com. Крім перегляду матчу, кожен має змогу долучитися до відновлення зруйнованого стадіону міста Ірпінь. Вся отримана сума буде перерахована до фонду United24.

Користувачі, які зареєструються на setantasports.com з 14 по 16 жовтня, також можуть зробити свій внесок, адже всю отриману в цей період суму Setanta Sports перерахує до фонду United24. В Україні сума передплати на setantasports.com становить 109 гривень. Зареєструвавшись у цей період, уболівальники мають шанс допомогти Ірпеню та надати додаткову підтримку.

Онлайн-квитки та вся необхідна інформація доступні на спеціально створеній платформі.

У Львові центральний матч української Прем'єр-ліги розпочнеться 16 жовтня о 17:00. До 6-го туру УПЛ Шахтар посідає другу позицію в турнірній таблиці, а Динамо має в активі 9 очок, розташовуючись на 8-му рядку.