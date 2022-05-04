Один из совладельцев Черноморца Александр Грановский решился на деликатную операцию во время войны в Украине.

Еще в первые дни полномасштабной войны, которую россияне развязали против Украины, Грановский уехал в Израиль. Там, в одной из клиник Тель-Авива, ему была сделана процедура по увеличению полового органа, сообщает UA-Футбол ссылаясь на израильские СМИ.

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В справке, выписанной на имя Грановского, говорится, что операция позволяет увеличить пенис в эрегированном состоянии до 13 см.

Следует отметить, что слив документа связывается с тем, что правительство Израиля недовольно богатыми беженцами из Украины, которые покупают недвижимость и проходят ценное лечение вместо того, чтобы оказывать гуманитарную помощь Украине.

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