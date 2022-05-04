Один із співвласників Чорноморця Олександр Грановський зважився на делікатну операцію під час війни в Україні.

Ще в перші дні повномасштабної війни, яку росіяни розв'язали проти України, Грановський виїхав до Ізраїлю. Там, в одній з клінік Тель-Авіву, йому зробили процедуру зі збільшення статевого органу, повідомляє UA-Футбол з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

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У довідці, яку виписали на ім'я Грановського, йдеться, що операція дозволяє збільшити пеніс в ерегованому стані до 13 см.

Слід зазначити, що злив документа пов'язують з тим, що уряд Ізраїлю незадоволений багатими біженцями з України, які купують нерухомість та проходять коштовне лікування замість того, аби надавати гуманітарну допомогу Україні.

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