"Эта победа очень важна, мы, возможно, потеряли часть наших физических сил, поскольку это была тяжелая игра, но укрепили уверенность, и наш менталитет улучшился, это важнее. У Вест Хэма нет какого-то одного приоритета, просто готовимся к следующей игре, а не к турнирам.

Лидер Вест Хэма не боится даже Барселоны, а Ярмоленко остался в стороне от бурного празднования победы над Севильей

Главный тренер вселяет в нас уверенность. Знали, что можем победить Севилью, потому что мы высоко в таблице АПЛ, и они на том же уровне. Сегодня мы играли даже лучше, чем в Испании, и теперь наши болельщики с нетерпением ждут следующего раунда.

Я был очень рад за Ярмоленко, потому что он заслужил свой гол на выходных и снова забил сегодня. Я просто рад за него, это самый трудный момент в его жизни. Большой респект ему", – цитирует Соучека football london.

Вест Хэм благодаря голу Ярмоленко победил Севилью и вышел в четвертьфинал ЛЕ, Айнтрахт на последних секундах выбил Бетис