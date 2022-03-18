"Ця перемога дуже важлива, ми, можливо, втратили частину наших фізичних сил, оскільки це була важка гра, але зміцнили впевненість, і наш менталітет покращився, це важливіше. У Вест Хема немає якогось одного пріоритету, просто готуємося до наступної гри, а не до турнірів.

Лідер Вест Хема не боїться навіть Барселони, а Ярмоленко лишився осторонь бурхливого святкування перемоги над Севільєю

Головний тренер вселяє в нас упевненість. Знали, що можемо перемогти Севілью, тому що ми високо в таблиці АПЛ, і вони на тому ж рівні. Сьогодні ми грали навіть краще, ніж в Іспанії, і тепер наші вболівальники з нетерпінням чекають на наступний раунд.

Я був дуже радий за Ярмоленка, тому що він заслужив свій гол на вихідних і знову забив сьогодні. Я просто радий за нього, це найважчий момент у його житті. Великий респект йому", – цитує Соучека football london.

Вест Хем завдяки голу Ярмоленка переміг Севілью й вийшов у чвертьфінал ЛЄ, Айнтрахт на останніх секундах вибив Бетіс