Завершились последние ответные матчи за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи

Вест Хэм – Севилья – 2:0 (2:1 по сумме двух матчей)

Голы: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Айнтрахт Ф – Бетис – 1:1 (2:1 по сумме двух матчей)

Голы: Хинтерэггер, 121 – Иглесиас, 90

Лион – Порту – 1:1 (2:1 по сумме двух матчей)

Голы: Дембеле, 13 – Э. Пепе, 27

Лион в родных стенах принимал Порту, пытаясь удержать или развить успех первого матча. На "Драгау" французы одержали минимальную победу, а у себя дома они быстро удвоили собственное преимущество – Дембеле получил передачу за спину защитникам, поставил корпус и покатил мяч мимо голкипера. Правда, уже на 27-й гости вернулись в игру благодаря подаче Виейра с правого фланга на 11 метров и мощному удару Эдуарду Пепе. 1:1!

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Именно с этим результатом команды отправились на перерыв. Порту необходимо было забить всего один гол, чтобы сравнять счет в противостоянии, однако Лион упёрся, удержав ничью. В итоге, в четвертьфинал прошли именно "ткачи".

В параллельном поединке Бетис пытался отыграться после досадного домашнего поражения от Айнтрахта (1:2). Во Франкфурте, однако, андалусийцы не смогли захватить преимущество – матч пошёл на равных, а моментов в нём возникали мало. Казалось, всё завершится нулями на табло, но на 90-й минуте свежий Борха Иглесиас спас гостей. Фекир отобрал мяч на левом фланге и прострелил на линию вратарской, а Борха замкнул – 0:1! Матч перешёл в овертайм.

До 120-й минуты счет не менялся. Казалось, все завершится серией пенальти, но на 121-й минуте Айнтрахт вырвал необходимую ничью! Героем стал Хинтереггер, опередивший оппонентов и пробивший головой после подачи со штрафного. 1:1! Франкфурт в четвертьфинале.

Наиболее статусное противостояние проходило на Олимпийском стадионе в Лондоне, где Вэст Хэм принимал Севилью. "Молотобойцам" было необходимо отыграться после минимального поражения, однако Ярмоленко решили придержать в запасе. Впрочем, и без него хозяева выглядели качественно, организовав ряд крутых моментов – в некоторых эпизодах Буну приходилось исполнять по два сейва подряд, а защитникам выносить мяч с линии. Гости же не уступали активности, но выглядели менее остро и интересно.

В целом, Вест Хэм заслужил на гол – и лондонцы нашли его на 39-й минуте, когда Соучек замкнул навес Антонио с левого фланга. 1:0! Именно с этим счётом команды завершили основное время. Поединок перешёл в овертайм, в котором нашлось место и Ярмоленко. Украинца выпустили вместо Бенрама на 88-й минуте.

Именно выход Ярмоленко и решил судьбу встречи. Севилья провела откровенно слабые эстра-таймы, а вот Вест Хэм не убавил в активности. Был заметен и наш Андрей. За свою заметность он был вознагражден на 112-й минуте – Буну парировал удар Форналса в дальний угол, а украинец тут же сыграл на добивании. 2:0! Севилья капитулировала. "Молотобойцы" шагают в четвертьфинал Лиги Европы!

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