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Сотрудник соперника Динамо стал жертвой ограбления – забрали даже одежду

19:00 102 Читати українською
Сотрудник соперника Динамо стал жертвой ограбления – забрали даже одежду
Лугано – Динамо – 0:0 / фото: ФК Динамо Киев

Работник Лугано оказался в курьезной ситуации у домашнего стадиона швейцарского клуба.

 

На сотрудника Лугано напали возле стадиона Корнаредо и отобрали деньги, документы и даже одежду, сообщает Blick.

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Злоумышленник скрылся с места происшествия на мотоцикле. Работник сразу обратился в полицию, которая по камерами наблюдения обнаружила преступника. Интересно, что им оказался другой сотрудник Лугано, который сразу вернул все вещи.

Напомним, Лугано является соперником Динамо в Лиге Европы, имея 1 очко в активе. Сегодня швейцарцы сойдутся с Мальме – другим аутсайдером группы B.

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