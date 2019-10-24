Працівник суперника Динамо став жертвою пограбування – забрали навіть одяг

Працівник Лугано опинився в курйозній ситуації біля домашнього стадіону швейцарського клубу.

На представника Лугано напали біля стадіону Корнаредо та відібрали гроші, документи та навіть одяг, повідомляє Blick.

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Зловмисник втік з місця події на мотоциклі. Працівник одразу звернувся до поліції, яка за камерами спостереження виявила злочинця. Цікаво, що ним виявився співробітник постраждалого, який одразу повернув усі речі.

Нагадаємо, Лугано є суперником Динамо в Лізі Європи, маючи 1 очко в активі. Сьогодні швейцарці зійдуться із Мальме – іншим аутсайдером групи B.

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