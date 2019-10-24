Працівник суперника Динамо став жертвою пограбування – забрали навіть одяг

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Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛіга чемпіонів — 17:30 5134
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"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і ДинамоІнтерв’ю — 16:00 4978
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Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФАЗбірна України — 11:52 17570
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"Ширер не вписується в нашу гру, а Саласа і Саморано не встигнемо заявити". Безсмертні цитати Віктора Прокопенка