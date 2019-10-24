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Динамо – самая сильная команда нашей группы, – тренер Копенгагена Сольбаккен

17:53 7 Читати українською
Динамо – самая сильная команда нашей группы, – тренер Копенгагена Сольбаккен
Столе Сольбаккен / фото: О. Васильева

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен оценил будущего соперника в Лиге Европы – киевское Динамо.

 

"Динамо, вероятно, является лучшей командой группы. Киевляне должны быть фаворитом в домашнем матче, и это будет для нас большой проблемой. Необходимо учитывать сильные стороны противника, но показывать свою игру.

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Нам нужно быть дисциплинированными и усердно работать, так же, как и в двух первых матчах. Мы, скорее всего, окажемся под серьезным давлением, с которым нужно попробовать справиться. Кроме того, придется больше полагаться на контратакующую игру.

Это наша первая встреча с Динамо, но у нас хорошие отношения с клубом после продажи Беньямина Вербича, которая прошла удачно для обеих сторон. Вербич – один из игроков, которых мы очень уважаем. Он силен при игре один в один. Мы следили за словенцем, с тех пор как он покинул наш клуб и видим, как он прогрессирует", – поделился Сольбаккен в комментарии официальному сайту Копенгагена.

Напомним, матч Динамо – Копенгаген состоится сегодня, 24 октября, начало в 22:00.

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