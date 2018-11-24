Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2019 – Украина U-21 пропустит турнир

В итальянской Болонье состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2019 года среди молодежных сборных. Своих соперников узнали 12 сильнейших европейских команд U-21.

В пятницу состоялась жеребьевка Евро-2019, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Результаты жеребьевки:

Группа А: Италия (хозяин), Испания, Польша, Бельгия

Группа B: Германия, Дания, Сербия, Австрия

Группа C: Англия, Франция, Румыния, Хорватия

Регламент предусматривает, что в полуфинал выйдут победители групп и лучшая команда среди сборных, занявших вторые места в своих квартетах. Сборная Украины U-21 не сумела пройти квалификационный отбор, пропустив вперед сверстников из Англии и Нидерландов.

Отметим, что сам турнир пройдет на территории Италии и Сан-Марино во второй половине июня 2019 года.