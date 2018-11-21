Итоги Лиги наций: неудачи фаворитов и призеров ЧМ-2018, неожиданности и сенсации или Оправдал ли турнир ожидания

Завершился групповой этап дебютного розыгрыша Лиги наций. "Футбол 24" подводит итоги главных событий без преувеличения революционного турнира.

Сборная Украины успешно провела первую в истории Лигу наций. Подопечные Андрея Шевченко за тур до финиша обеспечили себе первое место в группе B1 и повышение в классе. "Сине-желтые" не только получили право сыграть следующий розыгрыш Лиги наций в элитном дивизионе А, но и получили запасной вариант выхода на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном турнире.

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Впрочем, не Украиной единственной. "Футбол 24" подводит итоги группового этапа Лиги наций в целом. Дебютный розыгрыш турнира не обошелся без неожиданностей и открытий.

1. Турнирные итоги

Португалия, Англия, Швейцария и Нидерланды стали победителями групп дивизиона А и в июне 2019 года определят первого в истории триумфатора Лиги наций. Полуфинальные матчи и собственно финал состоятся 5-9 июня 2019 года. Хорватия, Германия, Исландия и Польша понизились в классе и следующую Лигу наций будут играть в дивизионе B.

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Босния и Герцеговина, Украина, Дания и Швеция стали триумфаторами групп в дивизионе B и сыграют в элитном дивизионе Лиги наций. Словакия, Турция, Ирландия и Северная Ирландия опустились в низшую лигу.

Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия завоевали путевку из Лиги C в Лигу B. Кипр, Эстония, Словения и Литва вылетели в самый слабый дивизион.

Грузия, Беларусь, Косово и Македония стали победителями групп в дивизионе D и повысились в классе.

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2. Призеры ЧМ-2018 синхронно не вышли из группы

Франция, Хорватия и Бельгия, которые заняли призовые места на чемпионате мира-2018, как сговорившись, не смогли выйти в финальный турнир Лиги наций. Французы и бельгийцы перед последним туром лидировали в своих группах, однако по итогам решающих матчей не смогли квалифицироваться в финальный турнир, который пройдет в июне 2019 года.

А вот сборная Хорватии вообще покинула элитный дивизион, драматически уступив Англии в решающем матче. Впрочем, после сенсационного результата на ЧМ-2018 вице-чемпионы мира вряд ли долго будут грустить после неудачи в новом турнире.

В свою очередь сборная Англии стала единственной командой, которая играла в полуфинале Мундиаля и смогла выйти в решающую стадию Лиги наций. Команда Гарета Саутгейта балансировала даже на грани вылета из дивизиона А, однако в решающий момент проявила волю к победе, добыв такие необходимые 3 очка в поединке против Хорватии.

3. Германия не смогла реабилитироваться за провал на Мундиале

Бундестим откровенно провалила 2018 год. После позорного фиаско на чемпионате мира многие ожидали отставки Йоахима Лёва, который возглавляет команду с 2006 года. Однако специалист остался на своем посту, получив шанс реабилитироваться за провал на Мундиале в Лиге наций.

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Не получилось. Германия в 4-х поединках не смогла одержать ни одной победы. Ближе всего к ней подопечные Лёва были в последнем матче против Нидерландов, который, к слову, уже ничего не Бундестим не решал. Впрочем, ведя по ходу встречи 2:0, Германия на последних минутах умудрилась упустить победу и завершила групповой турнир Лиги наций с жалкими двумя очками.

Конечно, разочаровали не только немцы. Не стоит забывать о той же Польше и Исландии, которые тоже откровенно не впечатлили. Однако чемпионы мира-2014 переплюнули всех: 6 поражений за календарный год (впервые в истории), только 31% побед, провал на ЧМ-2018 и в Лиге наций не стали причиной отставки Йоахима Лёва, который продолжает оставаться на своем посту, по крайней мере, на данный момент.

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4. Косово – самая результативная сборная Лиги наций, неожиданные лучший бомбардир и самая надежная защита

Сборная Косова забила больше всех голов в Лиге наций – целых 15. Да, косовары сыграли 6 матчей, тогда как около половины сборных – только по 4. Кроме того, их оппонентами были далеко не самые сильные Азербайджан, Фареры и Мальта. Но признайтесь, ожидали ли вы того, что именно Косово забьет больше всех голов? К слову, в отборе к ЧМ-2018 балканская команда набрала лишь 1 очко и забила 3 ​​мяча. Теперь же Косово уверенно выиграло свою группу, набрав 14 очков (у ближайшего преследователя – только 9).

А вот лучшим бомбардиром группового турнира Лиги наций стал нападающий сборной Сербии Александар Митрович, в активе которого 6 точных ударов. Лучший ассистент – испанец Марко Асенсио – 5 результативных передач. Украинцы среди лидеров рейтинга отсутствуют. Напомним, лучшим бомбардиром "сине-желтых" в группе Лиги наций стал Евгений Коноплянка (2 гола). По одному точному удару в активе Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

Всего же в 138 матчах Лиги наций были забиты 333 гола – в среднем 2,41 за игру. Только команда Сан-Марино не смогла забить ни одного гола. Худшая оборона у того же Сан-Марино и Литвы – по 16 пропущенных голов. А вот Беларусь стала единственной командой, которая не пропустила в свои ворота ни одного мяча.

5. Лига наций – нужный турнир, несмотря на весь пессимизм

После объявления УЕФА о создании нового турнира футболисты, тренеры, специалисты и болельщики разделились на два лагеря. Одни поддерживали такую ​​идею, другие считали более полезным проведение товарищеских поединков, в которых можно самостоятельно выбрать себе оппонента.

В Лиге наций стало больше собственно футбола, чем могло бы быть в товарищеских матчах, в которых по 5-6 замен у каждой команды практически убивают дух игры. Разве у нас был бы шанс увидеть в товарищеском поединке нечто похожее на невероятный матч Швейцария – Бельгия? Эта встреча стала ярким примером и свидетельством того, что любой официальный матч за своими эмоциями и страстью всегда будет более полезным, чем контрольная встреча.

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Кроме того, команды-победители групп, среди которых и Украина, получили дополнительный шанс выйти на Евро-2020. В случае провала в групповом турнире "сине-желтых" ждет плей-офф Лиги наций, который состоится в марте 2020 года. Несмотря на всю нашу нелюбовь к поединкам на вылет, здесь нас ожидают равные с Украиной по классу соперники, а не гранды европейского футбола вроде Англии, Франции или Германии. Дополнительный и, главное, реальный шанс квалифицироваться на европейский форум – кто-то еще реально думает, что Лига наций – ненужный турнир?

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