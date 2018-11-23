Відбулося жеребкування молодіжного Євро-2019 – Україна U-21 пропустить турнір

В італійській Болоньї відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2019 року серед молодіжних збірних. Своїх суперників дізналися 12 найсильніших європейських команд U-21.

У п'ятницю відбулося жеребкування Євро-2019, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Підсумки Ліги націй: невдачі фаворитів та призерів ЧС-2018, несподіванки і сенсації або Чи виправдав турнір сподівання

Результати жеребкування:

Група А: Італія (господар), Іспанія, Польща, Бельгія

Група B: Німеччина, Данія, Сербія, Австрія

Група C: Англія, Франція, Румунія, Хорватія

Регламент передбачає, що до півфіналу вийдуть переможці груп та найкраща команда серед збірних, які посіли другі місця в своїх квартетах. Збірна України U-21 не зуміла пройти кваліфікаційний відбір, пропустивши вперед ровесників із Англії та Нідерландів.

Відзначимо, що сам турнір пройде на території Італії та Сан-Маріно в другій половині червня 2019 року.