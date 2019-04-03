Сопко: Противостояние Шахтер – Динамо не заменит нам финал Кубка Украины

Футбольный эксперт Александр Сопко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо.

"Финал любого турнира есть финал, потому что он определяет победителя этого соревнования. Поэтому говорить, что этот поединок заменит нам финал я бы не стал. Этот матч может быть самым ярким, самым зрелищным, это игра может быть самой сложной для обеих команд и самой принципиальной, но все-таки финал есть финал. И в этом сезоне так сложилось, что противостояние наших грандов не совпало с финальным поединком. Но от этого матч не должен утратить свою красоту и качество футбола. Болельщики должны получить то, что они всегда просят – зрелищный футбол.

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Перспектива остаться без трофеев в сезоне, будет весомым раздражителем для Динамо, потому что позиции выиграть чемпионат более выгодные у Шахтера, там серьезная фора у "горняков". Поэтому есть надежда на кубок, конкретно в этой игре для Динамо может открыться дорога к завоеванию трофея. Для Хацкевича и для клуба это очень важно. Этот факт будет более весомым, чем предыдущий фактор статистики.

Кубковая игра априори не предусматривает фаворитность. Настроится на одну игру, особенно против фаворита на бумаге, может любая команда. А учитывая, что оба клуба имеют хороший состав и поставленную более-менее игру, плюс взаимоотношений между соперниками на «высоком уровне». Так что фаворита в этой игре точно не можно назвать", – цитирует Сопко Terrikon.

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