"Есть понимание того, благодаря кому и почему мы сейчас здесь. Большое уважение к людям, которые защищают нашу Родину. Эта игра будет посвящена именно им.

Ворскла – Шахтер: известно, кто рассудит финал Кубка Украины

Это финал – событие большого масштаба для такой команды, как Ворскла. Это событие, которое творит историю нашего клуба. Это большое событие для болельщиков и большая мотивация для нас. Неважно, что было до этого. Имеет значение лишь одна игра, которая решает все.

У нас все в строю. Рассчитываем на всех игроков, которые есть в обойме.

Финал Кубка Украины 2009 года? На то время Шахтер был обладателем Кубка УЕФА, шансов нам не давал никто. Но в таких играх важны храбрость и стремление победить, а не страх поражения. Такое было в Ворскле, когда я играл. Но это совсем другая история, сейчас другие команды, поэтому нужно подбирать другие слова. Большое значение имеет, с каким сердцем ты выходишь на поле", – цитирует Долганского пресс-служба УАФ.

Напомним, финал Кубка Украины 2023/24 состоится в среду, 15 мая, в Ровно на стадионе Авангард. Начало встречи в 19:00.

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