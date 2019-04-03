Сопко: Протистояння Шахтар – Динамо не замінить нам фінал Кубка України

Футбольний експерт Олександр Сопко поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

"Фінал будь-якого турніру є фінал, тому що він визначає переможця цього змагання. Тому говорити, що цей поєдинок замінить нам фінал я б не став. Цей матч може бути найяскравішим, найвидовищнішим, ця гра може бути найскладнішою для обох команд і найважливішою, але все-таки фінал є фінал. І в цьому сезоні так склалося, що протистояння наших грандів не співпало з фінальним поєдинком. Але від цього матч не повинен втратити свою красу і якість футболу. Вболівальники повинні отримати те, що вони завжди просять – видовищний футбол.

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Перспектива залишитися без трофеїв в сезоні, буде вагомим подразником для Динамо, тому що позиції виграти чемпіонат більш вигідні у Шахтаря, там серйозна фора у "гірників". Тому є надія на кубок, конкретно в цій грі для Динамо може відкритися дорога до завоювання трофею. Для Хацкевича і для клубу це дуже важливо. Цей факт буде більш вагомим, ніж попередній фактор статистики.

Кубкова гра апріорі не передбачає фаворитів. Налаштуватися на одну гру, особливо проти фаворита на папері, може будь-яка команда. А враховуючи, що обидва клуби мають хороший склад і поставлену більш-менш гру, плюс взаємні відносини між суперниками на "високому рівні". Тому фаворита в цій грі точно не можна назвати", – цитує Сопка Terrikon.

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