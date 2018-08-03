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Сопко: Преимущество Динамо – умение терпеть

11:10 49 Читати українською
Сопко: Преимущество Динамо – умение терпеть
Александр Сопко / Фото из соцсетей

Эксперт телеканала "Футбол" Александр Сопко поделился ожиданиями перед матчем Динамо – Шахтер.

"Преимущество Динамо – хорошая физическая подготовка, умение терпеть, много играть без мяча, навязывание борьбы. Они раньше стартуют в еврокубках, форсировали подготовку к сезону и командное движение у них сейчас получше.

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Главное достоинство Шахтера – наличие игроков, способных индивидуально решить исход матча. Большой плюс – возвращение Тайсона. А вообще обе команды настолько хорошо изучили друг друга, что уже научились превращать плюсы соперника в его недостатки.

Например, Шахтер хорошо контролирует мяч на своей половине, долго готовит атаки, разыгрывает комбинации в том числе через Пятова. Но если соперник играет очень высоко впереди, прессингует, такая тактика чревата ошибками, которые могут перечеркнуть все ее плюсы", – цитирует Сопка издание segodnya.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа, начало в 19:00.

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Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
6
час
:
3
мин
Шахтер
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Динамо Киев - Шахтер Александр Сопко
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:
3
мин
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19:00
Шахтер
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