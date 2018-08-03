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Сопко: Перевага Динамо – вміння терпіти

11:10 511 Читать на русском
Сопко: Перевага Динамо – вміння терпіти
Олександр Сопко / Фото з соцмереж

Експерт телеканалу "Футбол" Олександр Сопко поділився очікуваннями перед матчем Динамо – Шахтар.

"Перевага Динамо – хороша фізична підготовка, вміння терпіти, багато грати без м'яча, нав'язування боротьби. Вони раніше стартують в єврокубках, форсували підготовку до сезону і командний рух у них зараз трохи краще.

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Головне чеснота Шахтаря – наявність гравців, здатних індивідуально вирішити результат матчу. Великий плюс – повернення Тайсона. А взагалі обидві команди настільки добре вивчили один одного, що вже навчилися перетворювати плюси суперника в його недоліки.

Наприклад, Шахтар добре контролює м'яч на своїй половині, довго готує атаки, розігрує комбінації в тому числі через П'ятова. Але якщо суперник грає дуже високо попереду, пресингує, така тактика загрожує помилками, які можуть перекреслити всі її плюси", – цитує Сопка видання segodnya.

Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.

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Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
5
год
:
23
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Динамо - Шахтар Олександр Сопко
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:
23
хв
Динамо
19:00
Шахтар
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