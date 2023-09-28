Чемпионат Бельгии, 5-й тур

Антверпен – Гент – 0:0

В перенесенном матче пятого тура чемпионата Бельгии встретились соперники Шахтёра и Зари по еврокубкам – Антверпен и Гент. Игра не оправдала ожиданий, поскольку прошла в прагматичном ключе. Единственный забитый мяч в исполнении защитника гостей Кандусса был отменён из-за офсайда.

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Хозяева были ближе к победе, но вратарь Гента Нарди сыграл очень надёжно. Во втором тайме он отразил очень опасные удары в исполнении Батая и Кейта. Последний, несмотря на своё амплуа (защитник) был дважды близок к тому, чтобы стать героем встречи. На 90+5-й минуте Ламин отважился на дальний удар, и мяч пролетел в сантиметрах от перекладины.

После 8 сыгранных туров Гент лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии с 19 очками в активе и продолжает свою беспроигрышную серию. Антверпен с 13 очками поднялся на четвёртую строчку.

Заря уже сыграла с Гентом первый матч в Лиге конференций (1:1), а вот Шахтёру ещё только предстоит встретиться с Антверпеном. Этот матч запланирован на 4 октября.

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