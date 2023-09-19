Пока Шахтер страдал с Порту, Барселона принимала Антверпен. Чемпионы Испании и Бельгии набрали очень хорошую форму, а кроме того они являются конкурентами Шахтера по группе Н. Именно поэтому было интересно взглянуть на их футбол в рамках ЛЧ.

Каталонцы подходили к встрече, имея четыре подряд победы за плечами, причем на выходных "блаугранас" разгромили Бетис со счетом 5:0. Хави провел всего две перестановки в составе – вместо Торреса вышел Рафинья, а в центре поля Гюндоган заменил Ромеу. Канселу и Фелиш, которые шикарно проявили себя на выходных, снова попали в старт.

Подопечных Марка Ван Боммела рекламировали как довольно агрессивный коллектив, который работает от контроля мяча и высоко прессингует. Первая 10-минутка подтвердила этот тезис – бельгийцы довели показатель владения до 59%, заставив каталонских фанов посвистывать. Был даже эпизод, в котором Янссен мог выйти один на один, однако тер Штеген опередил его. Да еще и переиграл на дриблинге.

Барселона в этот период ничем не отвечала, однако уже на 11-й минуте хозяева открыли счет. Первым же ударом по воротам. Гюндоган открылся между линиями, обыгрался с Гави и Левандовски, после чего дал разрезную передачу на левый край штрафной – туда влетел Фелиш. Жоау качнул защитника и бахнул под ближнюю штангу. 1:0!

Таким образом, португалец прервал свою 12-матчевую "сухую серию" в матчах Лиги чемпионов. А на 19-й минуте он еще и помог забить второй гол. Фелиш снова открылся на левом углу штрафной, принял проникающий пас от Френки и вырезал подачу на дальнюю штангу – Левандовски же замкнул. 2:0!

Таким образом, Роберт отметился 100-м голом в еврокубках. Поляк стал только третьим футболистом в истории, которому удалось покорить эту планку – больше забивали только Месси (132) и Роналду (145). Кроме того, Левандовски забил 33-й команде в Лиге чемпионов, сравнявшись по этому показателю с Раулем.

Не успели бельгийцы прийти в себя, как в их ворота влетел третий гол. И снова провалился правый край обороны Антверпена. Туда спокойно вошел Бальде, который сбросил мяч Рафинье, а бразилец качнул защитника и выполнил подачу – мяч же рикошетом от Батайе влетел в ворота. 3:0... Впервые с 2008 года Барса забила три гола в ЛЧ до 22-й минуты.

В конце первого тайма хозяева могли и четвертый гол провести. Бальде получил передачу на ход, ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку, однако попал во внешнюю сторону сетки. Антверпен огрызнулся атакой с выстрелом Муи – тот стрелял низом с линии штрафной. Точно в руки тер Штегену.

Барселона продемонстрировала фантастическую реализацию, забив трижды при пяти ударах. Отдыхать команды отправились при разгромном счете, а уже через восемь минут после перерыва он стал еще больше. Гол забил Гави, который подхватил отскок в центре штрафной, сместился левее и расстрелял ворота. 4:0!

После этого Хави снял с пробега Френки и Гави, бросив в бой Лопеса и Ромеу. Марк Ван Боммел ответил тройной заменой, но это отнюдь не помогло. Барселона продолжила создавать топ-моменты: на 66-й минуте Канселу влетел на правый край штрафной и бахнул в ближний угол, заставив Бюте переводить мяч в каркас – а еще через несколько секунд хозяева праздновали "маниту"!

Героем стал Фелиш, который замкнул подачу Рафиньи на дальнюю штангу. Жоау стал только вторым футболистом с начала сезона 2003/04, которому удалось приобщиться к трем голам в первом матче ЛЧ за Барселону. Год назад такой же номер провернул Левандовски.

Еще два гола мог организовать Ямал, который вышел на 68-й минуте. На 76-й он обыграл голкипера и с острого угла пробивал в пустые ворота (не попал), а еще через минуту вингер всех накрутил в штрафной и попал в защитника. Кроме того, ряд хороших атак запорол Левандовски. Антверпен же огрызнулся несколькими атаками, даже заставив тер Штегена спасать – впрочем, моменты прошли из офсайдов.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 5:0. Вторую подряд. Соперникам каталонцев по группе Н не позавидуешь.