Чемпіонат Бельгії, 5-й тур

Антверпен – Гент – 0:0

У перенесеному матчі п'ятого туру чемпіонату Бельгії зустрілися суперники Шахтаря і Зорі по єврокубках – Антверпен і Гент. Гра не виправдала очікувань, оскільки пройшла в прагматичному ключі. Єдиний забитий м'яч у виконанні захисника гостей Кандусса був скасований через офсайд.

Сотня Лєвандовскі у відеоогляді матчу Барселона – Антверпен – 5:0

Господарі були ближчими до перемоги, але воротар Гента Нарді зіграв дуже надійно. У другому таймі він відбив дуже небезпечні удари у виконанні Батая і Кейта. Останній, незважаючи на своє амплуа (захисник) був двічі близький до того, щоб стати героєм зустрічі. На 90+5-й хвилині Ламін наважився на дальній удар, проте м'яч пролетів у сантиметрах від поперечини.

Після 8 зіграних турів Гент лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії з 19 очками в активі і продовжує свою безпрограшну серію. Антверпен із 13 очками піднявся на четверту сходинку.

Зоря вже зіграла з Гентом перший матч у Лізі конференцій (1:1), а ось Шахтарю ще тільки належить зустрітися з Антверпеном. Цей матч заплановано на 4 жовтня.

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