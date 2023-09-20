Барселона смяла гостей еще до середины первого тайма. Партнеров повел за собой Фелиш, который забил сам и элегантно ассистировал Левандовски. Для поляка это был 100 гол в рамках ЛЧ – раньше таким могли похвастаться только Месси (132) и Роналду (145). Антверпен в отчаянии поразил свои ворота. Батай подправил прострел Рафиньи за воротник киперу.

Барселона уничтожила Антверпен, снова забив 5 голов – очередное шоу Фелиша, Левандовски вошел в клуб Месси и Роналду

После перерыва избиение продолжалось. Гави влепил в ближнюю девятку, а Фелиш довел индивидуальную статистику до 2+1. Барселона с первого матча запугивает соперников по группе Н, среди которых и Шахтер.