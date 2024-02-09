"Тяжелая группа. Мы недавно играли против Чехии, которая является сильной командой. Грузия также, это команда, которая развивается. Так же и Украина. Это сильная, физически тяжелая, но красивая группа.

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Мы должны бороться в жесткой конкуренции. Турнир длится три месяца. Это еще один момент в нашей жизни, чтобы приложить большие усилия. Считаю, что мы на уровне всех соперников. Это сложная группа, но очень сбалансированная", – приводит слова Силвиньо сайт Федерации футбола Албании.

Напомним, что в группу B1, кроме сборных Албании и Украины, попали также Чехия и Грузия. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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