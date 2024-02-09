"Важка група. Ми нещодавно грали проти Чехії, яка є сильною командою. Грузія також, це команда, яка розвивається. Так само й Україна. Це сильна, фізично важка, але красива група.

Збірна України отримала суперників у Лізі націй 2024/25

Ми маємо боротися в жорсткій конкуренції. Турнір триває три місяці. Це ще один момент у нашому житті, щоб докласти великих зусиль. Вважаю, що ми на рівні всіх суперників. Це складна група, але дуже збалансована", – наводить слова Сілвінью сайт Федерації футболу Албанії.

Нагадаємо, що до групи B1, окрім збірних Албанії та України, потрапили також Чехія та Грузія. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

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