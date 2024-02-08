В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась жеребьевка группового турнира Лиги наций 2024/25. С кем сыграет сборная Украины, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка группового турнира Лиги наций 2024/25 стартовала в 19:00 по киевскому времени. Церемония прошла в Париже после заседания Конгресса УЕФА, участие в котором принял Андрей Шевченко – новоизбранный президент УАФ.

Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25 – Украине повезло избежать гранда, группа смерти в элитном дивизионе

Команда Сергея Реброва будет выступать в дивизионе В, который поделен на 4 группы по 4 команды. Сборная Украины была посеяна во второй корзине вместе с Исландией, Финляндией и Норвегией. Соответственно, эти сборные стать нашими соперниками не могли. Самым сильным возможным оппонентом "сине-желтых" была Англия, которая находилась в первой корзине вместе с Уэльсом, Чехией и Австрией.

По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу B1. Первым соперником команды Сергея Реброва стала Чехия. Позже к ним присоединились Албания и Грузия.

Команда, которая займет первое место группы, напрямую выйдет в Лигу А, а последняя позиция отправит в дивизион С. Обладатель второго места группы дивизиона В сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А. Третье место дивизиона В сыграет стыковые матчи против сборной, которая финиширует второй в группе дивизиона С. Это нововведения в регламенте, утвержденные УЕФА. В предыдущих розыгрышах турнира второе и третье места групп дивизиона B ни на что не влияли.

Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф из двух матчей - 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

Напомним, в Лиге наций 2022/23 "сине-желтые" под руководством Александра Петракова заняли второе место группы B1, пропустив на первую позицию Шотландию.