Соперник сборной Украины тайно переболел коронавирусом

Вингер РБ Лейпциг и сборной Австрии Марсель Забитцер успешно преодолел COVID-19.

Как оказалось, лидер РБ Лейпциг еще раньше сдал положительный тест на коронавирус. 26-летнему австрийцу диагностировали болезнь в конце апреля, сообщает Corriere dello Sport.

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После этого Забитцер отбыл карантин, преодолел болезнь и вернулся на поле. Атакующий полузащитник принял участие в обоих матчах РБ Лейпциг после возобновления Бундеслиги, а в поединке против Майнца отметился голом. В течение этого времени о его болезни знали только в клубе – немецкие СМИ узнали о ней только в воскресенье. К слову, летом австриец может сменить клубную прописку – в услугах Забитцера заинтересован Жозе Моуринью.

Напомним, Австрия станет соперником сборной Украины на Евро-2020. Поединок должен пройти следующим летом в Бухаресте.

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