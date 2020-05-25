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Суперник збірної України таємно перехворів коронавірусом

12:26 540 Читать на русском
Суперник збірної України таємно перехворів коронавірусом
Марсель Забітцер / РБ Лейпциг

Вінгер РБ Лейпциг та збірної Австрії Марсель Забітцер успішно подолав COVID-19.

Як виявилося, лідер РБ Лейпциг ще раніше здав позитивний тест на коронавірус. 26-річному австрійцю діагностували хворобу наприкінці квітня, повідомляє Corriere dello Sport.

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Після цього Забітцер відбув карантин, подолав хворобу та повернувся на поле. Атакувальний півзахисник взяв участь у обох матчах РБ Лейпциг після поновлення Бундесліги, а у поєдинку проти Майнца відзначився голом. Протягом цього часу про його хворобу знали лише в клубі – німецькі ЗМІ дізналися про неї лише в неділю. До слова, влітку австрієць може змінити клубну прописку – в послугах Забітцера зацікавлений Жозе Моурінью.

Нагадаємо, Австрія стане суперником збірної України на Євро-2020. Поєдинок повинен пройти наступного літа в Бухаресті.

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Теги
Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Марсель Забітцер Марсель Забітцер Австрія Австрія
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