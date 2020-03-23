Моуринью готовит революцию в Тоттенхэме – португалец запланировал 5 трансферов во главе с игроком Реала

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью хочет значительно изменить состав команды перед следующим сезоном.

Португальский специалист постоянно заявляет, что Тоттенхэм не станет единственным клубом, где ему не удастся завоевать трофей. С целью выполнить обещание Моуринью запланировал кадровую революцию в клубе.

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Прежде всего, Жозе рассчитывает удержать своих лидеров атаки. Харри Кейн и Сон Хын Мин станут ключевыми фигурами в новом проекте Тоттенхэма, сообщает AS со ссылкой Sky Sports.

Однако уже летом Моуринью попытается подорвать трансферный рынок, осуществив сразу пять трансферов. Главное имя –- Эдер Милитао из Реала, который пока не стал основным в Мадриде. Также в Тоттенхэме может оказаться австрийский форвард РБ Лейпциг Марсель Забитцер.

Также в список португальца попали Жоффрей Кондогбья (Валенсия), Юсеф Атал (Ницца), Джамал Льюис (Норвич). Суммарная стоимость всех этих игроков, по данным Transfermarkt, не превышает 150 миллионов евро.

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