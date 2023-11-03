Монпелье отправился на выездной матч с ПСЖ на поезде, а не на самолете или автобусе.

Чтобы соблюдать экологические рекомендации Лиги, Монпелье выбрал для поездки в Париж не самолёт, а поезд. Об этом информирует L'Equipe. Ранее LFP рекомендовала клубам пользоваться поездом, а не самолётом или автобусом для поездок продолжительностью менее пяти часов.

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"Меня это не беспокоит, но из-за смены планов нам придётся пробить в Париже два дня. Мы останемся там ночевать. Я не думаю, что поездка на поезде поможет экологии", – прокомментировал решение клуба главный тренер Монпелье Мишель Дер Закарян.

Матч 11-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и Монпелье состоится в пятницу, 3-го ноября.

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