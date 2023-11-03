Монпельє вирушив на виїзний матч з ПСЖ поїздом, а не літаком чи автобусом.

Задля дотримування екологічних рекомендацій Ліги, Монпельє обрав для поїздки до Парижа не літак, а поїзд. Про це інформує L'Equipe. Раніше LFP рекомендувала клубам користуватися поїздом, а не літаком або автобусом для поїздок тривалістю менше п'яти годин.

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"Мене це не турбує, проте через зміну планів нам доведеться пробити в Парижі два дні. Ми залишимося там ночувати. Я не думаю, що поїздка на поїзді допоможе екології", – прокоментував рішення клубу головний тренер Монпельє Мішель Дер Закарян.

Матч 11-го туру чемпіонату Франції між ПСЖ і Монпельє відбудеться в п'ятницю, 3-го листопада.

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