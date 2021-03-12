"Соперник очень силен физически, перекрывал все наши атаки. У нас были очень большие сложности, не удавалось правильно разыгрывать мяч. Во втором тайме внесли определенные изменения, и это уже было похоже на наш футбол. Да, мы могли избежать первого гола. Это моя ошибка, неправильно прочитал игру. Услышал крик, как правый защитник просил передачу, думал, что мяч пойдет туда. К сожалению, я сделал неправильный вибыр, который ко всему привел.

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Был ли фол на мне в моменте со вторым голом? Не знаю, что сегодня произошло с судейством. Соперник очень много фолил, практически не давал нам играть. Это ломало нашу игру, но судья ничего не ставил. С нами же все было наоборот – меня выключили из игры, контратака и гол. Во втором голе арбитр действительно мог остановить игру, и все пошло бы по-другому.

0:3 – слишком тяжелый результат. Нам хотелось достичь положительного результата, точно не поражение. Такое происходит, у нас не получилось показать свою игру. Соперник очень сильный, но мы будем бороться до последней минуты", – подытожил Исмаили в комментарии каналу "Футбол".

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