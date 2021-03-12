"Суперник дуже сильний фізично, перекривав усі наші атаки. У нас були дуже великі складнощі, не вдавалося правильно розігрувати м'яч. У другому таймі внесли певні зміни, і це вже було схоже на наш футбол. Так, ми могли уникнути першого гола. Це моя помилка, неправильно прочитав гру. Почув крик, як правий захисник просив передачу, думав, що м'яч піде туди. На жаль, я зробив неправильний вибыр, який до всього призвів.

Рома – Шахтар – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Чи був фол на мені у моменті з другим голом? Не знаю, що сьогодні відбулося із суддівством. Суперник дуже багато фолив, практично не давав нам грати. Це ламало нашу гру, але суддя нічого не ставив. З нами ж все було навпаки – мене вимкнули з гри, контратака і гол. В другому голі арбітр справді міг зупинити гру, і все пішло б по-іншому.

0:3 – занадто важкий результат. Нам хотілося досягнути позитивного результату, точно не поразки. Таке відбувається, у нас не вийшло показати свою гру. Суперник дуже сильний, але ми будемо боротися до останньої хвилини", – підсумував Ісмаїлі у коментарі каналу "Футбол".

Рома розгромила Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ – заміни Фонсеки залишили Каштру без реальних шансів на чвертьфінал