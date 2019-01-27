Соперник Динамо в ЛЕ Олимпиакос усилился российским голкипером Лодыгиным

Российский голкипер Юрий Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Голкипер Зенита Юрий Лодыгин перешел в Олимпиакос, сообщает официальный сайт клуба.

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Греческий клуб арендовал футболиста до конца текущего сезона. 28-летний вратарь в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за Зенит, из-за чего решил сменить клуб.

Интересно, что Лодыгин начинал карьеру в Греции и является воспитанником клуба Ксанти. За Ксанти он выступал с 2009 по 2013 год, а затем перешел в Зенит, в составе которого принял участие в 164 матчах и пропустил 157 голов.

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