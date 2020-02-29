Сон будет изолированным на две недели после возвращения из Южной Кореи

На форварда Тоттенхэма Сон Хин Мина ожидает длительный карантин.

Сон Хин Мин сейчас находится в Южной Корее, где готовится к операции на руке. После возвращения на Туманный Альбион нападающему Тоттенхэма придется отправиться на две недели на каратнтин, сообщает Daily Mail.

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Такие меры безопасности связаны с распространением коронавируса, который запугивает весь мир. В Южной Корее от этой эпидемии уже умерло 17 человек.

Напомним, Сон сломал правую руку во время матча 26-го тура АПЛ против Астон Виллы (3:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард провел 21 поединок, в которых отметился 9-ю голами и 8-ю ассистами.

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