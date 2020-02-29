Сон буде ізольованим на два тижні після повернення з Південної Кореї

На форварда Тоттенхема Сон Хин Міна очікує тривалий карантин.

Сон Хин Мін зараз перебуває у Південній Кореї, де готується до операції на руці. Після повернення на Туманний Альбіон нападнику Тоттенхема доведеться відправитись на два тижні на каратнтин, повідомляє Daily Mail.

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Такі заходи безпеки пов'язані з поширенням коронавірусу, який залякує весь світ. У Південній Кореї від цієї епідемії вже померло 17 осіб.

Нагадаємо, Сон зламав праву руку під час матчу 26-го туру АПЛ проти Астон Вілли (3:2). У нинішньому сезоні чемпіонату Англії форвард провів 21 поєдинок, в яких відзначився 9-ма голами та 8-ма асистами.

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