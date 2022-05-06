Полузащитник Шахтера признался, что близок к переезду в АПЛ. Услугами Манора Соломона интересуется Фулхэм, который в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге.

"Не могу сказать, что сделка уже закрыта и я покинул Шахтер и перешел в Англию. Еще нет, но шансы, что я буду играть в Англии – очень высокие. Это была моя детская мечта. АПЛ – лучшая лига в мире. Дальше я буду там.

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Год назад называли очень много клубов, куда я мог перейти. Мы вели переговоры с несколькими, которые в итоге ничем не завершились. Сейчас все еще варианты с большими клубами в других лигах, но моя цель всегда была АПЛ.

Весь футбол стекается туда. Поиграв в Европе несколько лет, понимаешь, что все хотят туда попасть. Даже игроки, играющие в высших лигах Германии, Испании, Италии, хотят оказаться в английской лиге, даже если не в самых больших командах.

Люди могут сказать, что по стилю я больше подхожу для испанской лиги. В Англии самая быстрая, самая физическая игра, с лучшей аудиторией и атмосферой. В каждой команде есть несколько невысоких техничных игроков-дриблеров, умеющих обращаться с мячом. Надеюсь, я смогу там заиграть", – цитирует Соломона Sport5.

В сезоне 2021/22 израильтянин сыграл за Шахтер 26 матчей. Забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его соглашение с "горняками" рассчитано до конца 2023 года.

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