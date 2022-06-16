Вингер Шахтера Манор Соломон все ближе к вожделенному переходу в чемпионат Англии.

Соломон все ближе к переходу в Фулхэм – стороны согласовывают последние детали трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Шахтер завершает переход своего легионера в клуб АПЛ, – The Athletic

Кроме того, "коттеджеры" также стремятся подписать Жоау Палинью из Спортинга. Для этого Фулхэму придется выдержать конкуренцию с Вулверхэмптоном.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за этого исполнителя 6 млн. В сезоне 2021/22 Соломон провел за команду Роберто Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Саутгейта змішали з болотом, сенсаційні мадяри, Холанд в передчутті АПЛ – як стартувала "нелюдська" Ліга націй