Интерес к израильтянину давно проявляет Фулхэм, но в какой-то момент переговоры зашли в тупик. Тогда Шахтер сосредоточился на договоренности с Торино. С итальянцами также не удалось прийти к согласию.

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Однако Соломон все-таки покинет донецкую команду, сообщает The Athletic. По информации источника, Фулхэм снова вернулся к кандидатуре Соломона и в этот раз имеет все шансы завершить переход. Отмечается, что "коттеджеры" были первым выбором для футболиста, а Соломон станет первым новичком клуба, вернувшегося в АПЛ. Шахтер получит за трансфер около 7 млн евро.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за этого исполнителя 6 млн. В сезоне 2021/22 Соломон провел за команду Роберто Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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