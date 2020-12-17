"Маккаби Т-А – большой клуб с богатой историей, один из грандов израильского футбола наравне с Маккаби Хайфа. Наш соперник выиграл два последних чемпионства. Это самый титулованный клуб в Израиле и, пожалуй, самый популярный. У Маккаби есть болельщики по всему Израилю, моя семья также поддерживает его. Учитывая это, немного непривычно, что буду противостоять этой команде в составе Шахтера, однако вообще я счастлив, что мы сыграем на моей родине.

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Для меня результат жеребьевки стал сюрпризом. Когда на экране появилось имя соперника – Маккаби, я и все члены семьи радовались. Меня сразу спросили: "И что нам теперь делать? За кого болеть?". В СМИ тоже ажиотаж – ждут интересных матчей. Что касается футболистов, с большинством я знаком, с кем-то играем за сборную, некоторых могу назвать своими хорошими друзьями. После жеребьевки пообщались – все с нетерпением ждут игр и хотят обменяться футболками после.

У Маккаби есть отличные молодые футболисты, например, Йонатан Коэн и Дан Глазер. Они хорошо взаимодействуют с опытными исполнителями, такими как Шеран Йейни, Эйтан Тиби, Эяль Голаса. Думаю, это придает команде хорошего баланса. На мой взгляд, у них слишком крепкая средняя линия – Перетц, Голаса, Глазер и другие... Команда хорошо подготовлена ​​физически, играет мощно, с отличной техникой владения мячом. Будет очень интересно! Я и сам в предвкушении", – признался Соломон в комментарии Shakhtar News.

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