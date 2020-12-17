"Маккабі Т-А – великий клуб з багатою історією, один з грандів ізраїльського футболу нарівні з Маккабі Хайфа. Наш суперник виграв два останні чемпіонства. Це найтитулованіший клуб в Ізраїлі й, мабуть, найпопулярніший. У Маккабі уболівальники по всьому Ізраїлю, моя родина також підтримує його. Зважаючи на це, трохи незвично, що протистоятиму цій команді у складі Шахтаря, проте взагалі я щасливий, що ми зіграємо на моїй батьківщині.

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Для мене результат жеребкування став сюрпризом. Коли на екрані з’явилось ім’я суперника – Маккабі, я і всі члени родини раділи. Мене одразу запитали: "І що нам тепер робити? За кого вболівати?". У ЗМІ теж ажіотаж – чекають цікавих матчів. Що ж до футболістів, з більшістю я знайомий, з кимось граємо за збірну, деяких можу назвати своїми хорошими друзями. Після жеребкування поспілкувались – усі з нетерпінням чекають ігор і хочуть обмінятися футболками після.



У Маккабі є відмінні молоді футболісти, наприклад, Йонатан Коен і Дан Глазер. Вони добре взаємодіють з досвідченішими виконавцями, такими як Шеран Єйні, Ейтан Тібі, Еяль Голаса. Гадаю, це надає команді гарного балансу. На мій погляд, у них надто міцна середня лінія – Перетц, Голаса, Глазер та інші… Команда добре підготовлена фізично, грає потужно, з відмінною технікою володіння м’ячем. Буде дуже цікаво! Я і сам у передчутті", – зізнався Соломон у коментарі Shakhtar News.

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