"Я считаю, что жребий нормальный. Маккаби Тель-Авив – хорошая команда, которая нам безусловно силам. Наша задача – выйти в следующий раунд Лиги Европы. Будем прилагать все усилия, чтобы достичь этой цели.

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В мессенджере в группе уже немножко "притравили" Соломона о том, что поедем к нему домой. С него хумус и еще какие-то традиционные блюда. Соломон хорошо знает эту команду и поведает нам что-то новое о Маккаби.

Недооценки точно не будет. В эту стадию выходят серьезные команды. У нас есть свои задачи. В прошлом сезоне мы добрались до 1/2 финала ЛЕ, сейчас стоит задача – финал Лиги Европы. Я считаю, что мы должны просто выйти и сделать результат", – приводит слова Кривцова телеканал Футбол.

Напомним, во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "горнякам" выпало сыграть с Маккаби Тель-Авив. Первая встреча между командами пройдет в Израиле 18 февраля следующего года, ответный – через неделю, 25 февраля.

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