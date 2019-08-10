Соломон: Аута не було, а Мораєс забив фантастичний гол

Ізраїльський півзахисник Шахтаря Манор Соломон зазначив, що "гірники" не боялися Динамо після поразки в Суперкубку України.

"Асист на Мораєса? Це те, що я маю робити на полі, і я щасливий, що в мене це сьогодні вийшло. Чи вийшов м'яч в аут? Не знаю, я не бачив. Вважаю, що аута не було. Я радий, що гол був зарахований. І це зараз вже не має значення.

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Мораєс забив фантастичний гол. Навіть не знаю, як йому це вдалося. Та це Мораєс, він знає, як забивати голи. Це його сильна сторона. Після Суперкубка ми не боялися Динамо. Так, ми програли та були дуже розчаровані. Та вся команда вважала, що ми грали краще за Динамо в тому матчі – ми програли його за три хвилини. Сьогодні ми добре грали в першому таймі. Після першого голу ми контролювати м'яч та сподівалися забити ще. Ми пропустили, та все одно вірили, що заб'ємо ще. Навіть граючи з Динамо на виїзді, ти прагнеш перемогти. І я щасливий, що нам вдалося.

Момент в кінці? Я думаю, що Бланко трохи розчарований, можливо, він мав бити сам. Та якби Дентінью забив, ніхто б навіть не говорив про це. Та це взагалі не проблема, 2:1, 3:1... Головне, що ми виграли", – сказав Соломон журналістам після матчу з Динамо.

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