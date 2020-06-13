Холланд вырвал победу для Боруссии Д, Вердер разгромил Падерборн, Айнтрахт уничтожил Герту: 31 тур Бундеслиги, суббота

В субботу 31-й тур немецкого первенства продолжили шесть поединков. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 31-й тур

Вольфсбург – Фрайбург – 2:2

Голы: Вегхорст, 15, 26 (пен.) – Хёлер, 43, Саллаи, 46

Герта – Айнтрахт – 1:4

Голы: Пйонтек, 24 – Дост, 51, Силва, 62, 87, Н'Дика, 68

Удаление: Боята, 45 (Герта, красная карточка)

Фортуна – Боруссия Д – 0:1

Гол: Холанд, 90+5

Кельн – Унион – 1:2

Голы: Кордоба, 90+2 – Фридрих, 39, Гентнер, 67

Падерборн – Вердер – 1:5

Голы: Сабири, 66 – Классен, 20, 39, Осако, 34, Эггештайн, 60, Фюлькруг, 90+2

Бавария – Боруссия М – начало матча в 19:30

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Соперник Шахтера Вольфсбург еще к середине первого тайма успел забить Фрайбургу четыре гола. Однако рефери матча два взятия ворот отменил – воспользовавшись системой VAR Бастиан Данкерт в одном эпизоде ​​зафиксировал положение вне игры, а в другом – игру рукой. Как следствие, в протокол попали лишь два точных выстрела Ваута Вегхорста – один с игры и один с пенальти.

Гости не стушевались и еще до конца первой сорокапятиминутки успели отыграться – Лукас Хёлер в падении головой точно замкнул прострел Винченцо Грифо. После отдыха Фрайбург забил второй раз – Роланд Саллаи удачно сыграл на добивании и головой перебросил Куна Кастелса. Этот гол стал последним в матче.

Айнтрахт пропустил от Герты в середине тайма: Кшиштоф Пйонтек буквально продрался сквозь защитников и сумел вывести свою команду вперед. Уже в добавленное время Дедрик Боята заработал прямую красную карточку (имея в своем пассиве "горчичник") за грубый фол против соперника и оставил берлинцев в меньшинстве.

Перерыв пошел на пользу Айнтрахту – Бас Дост смог переиграть Руне Ярстейна и восстановить статус-кво. Уже через несколько минут автор голевой передачи Андре Силва отличился сам, эффектно замкнув пяткой передачу Даичи Камада после фантастического прохода в штрафную соперника. Эван Н'Дика, а под конец матча еще раз Силва завершили разгром "Старой дамы".

Дортмундская Боруссия смогла забить в ворота скромной Фортуны лишь во втором тайме. И если в первый раз взятие ворот отменили, зафиксировав игру рукой, то второй гол принес "шмелям" три очка. Спас команду Люсьена Фавра Эрлинг Холанд, который вышел на замену. Норвежец на пятой добавленной минуте сумел таки вырвать для своей команды желанную победу, замкнув передачу Мануэля Аканджи головой.

Кельн весь первый тайм давил на ворота Униона и, наконец, достиг желаемого: Марвин Фридрих головой точно замкнул навес с углового. Фактически все вопросы относительно победителя во втором тайме снял Кристиан Гентнер, который, оказавшись с мячом перед голкипером, расстрелял в упор Тимо Хорна. Уже в добавленное время Джон Кордоба несколько подсластил горечь поражения "козлов", выйдя один на один с Рафалом Гикевичем.

Две худшие команды чемпионата Германии – Вердер и Падерборн – играли за "шесть очков". Бывшая команда Виктора Скрипника в этот вечер поймала кураж и сумела забить в ворота Леопольда Цингерле пять голов, не реализовав при этом пенальти. Подопечных Штеффена Баумгарта хватило лишь на гол престижа.

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