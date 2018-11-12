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Солари стартовал лучше всех тренеров Реала в истории

10:52 94 Читати українською
Солари стартовал лучше всех тренеров Реала в истории
Сантьяго Солари / соцсети

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари стартовал с 4 побед и имеет самое лучшее начало в истории клуба.

Мадридский Реал в 12 туре Ла Лиги на выезде победил Сельту со счетом 4:2. Таким образом, Солари начал тренерскую работу в Мадриде с 4 побед с разницей мячей +13.

Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – видео голов и обзор матча

Это лучшее начало всех наставников в истории клуба, сообщает AS. На втором месте находится Мануэль Пеллегрини, который за 4 стартовых матча имел разницу +12.

Зинедин Зидан в первых матчах разгромил Депортиво и Спортинг Хихон со счетом 5:0 и 5:1 соответственно, но в третьем матче оступился на Бенито Вильямарин против Бетиса (1:1).

Реал одержал тяжёлую победу над Сельтой, потеряв из-за травмы трёх игроков

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Рекорды Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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