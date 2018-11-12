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Соларі найкраще стартував серед усіх тренерів Реала в історії

10:52 429 Читать на русском
Соларі найкраще стартував серед усіх тренерів Реала в історії
Сантьяго Соларі / соцмережі

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі стартував з 4 перемог і має найкращий початок в історії клубу.

Мадридський Реал у 12 турі Ла Ліги на виїзді переміг Сельту з рахунком 4:2. Таким чином, Соларі розпочав тренерську роботу в Мадриді з 4 перемог з різницею м'ячів +13.

Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Це найкращий початок серед усіх наставників в історії клубу, повідомляє AS. На другому місці перебуває Мануель Пеллегріні, який за 4 стартові матчі мав різницю +12.

Зінедін Зідан у перших матчах розгромив Депортіво та Спортінг Хіхон з рахунком 5:0 та 5:1 відповідно, але в третьому матчі оступився на Беніто Вільямарін проти Бетіса (1:1).

Реал здобув важку перемогу над Сельтою, втративши через травми трьох гравців

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Рекорди Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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